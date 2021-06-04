События

17:07 04.06.2021

На СНБО обсудили вопросы интеграции Украины в НАТО и безопасности в южных областях

1 мин читать
На СНБО обсудили вопросы интеграции Украины в НАТО и безопасности в южных областях

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу в тайном режиме рассматривал вопросы углубления интеграции Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и принял ряд соответствующих решений, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Второй вопрос на повестке дня сегодня был о безотлагательных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию североатлатнического договора…Вопрос рассматривался тайно, приняты все соответствующие решения, решения принимались единогласно", - рассказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу

Первый вопрос, по его словам, касался безопасности на административной границе с оккупированной Автономной Респбуликой Крым, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

"Вопрос рассматривался в режиме "секретно". Речь идет о поручении президента, которое он дал 27 апреля, находясь в Херсоне, отработать, сделать дополнительные ситуации по обеспечению безопасности именно на этих территориях… Вопрос принят единогласно", - рассказал секретарь СНБО.

Третий вопрос касался отчета о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Отчет, по словам Данилова, был утвержден.

Всего на заседании СНБО в пятницу было рассмотрено восемь различных вопросов.

Теги: #снбо #данилов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:43 04.06.2021
Все "воры в законе" покинули Украину, пока в стране 42 "криминальных авторитета", заявляет секретарь СНБО

Все "воры в законе" покинули Украину, пока в стране 42 "криминальных авторитета", заявляет секретарь СНБО

17:17 04.06.2021
СНБО проверит информацию о 134 гражданах Украины, находящихся под санкциями США, для принятия соответствующих решений – Данилов

СНБО проверит информацию о 134 гражданах Украины, находящихся под санкциями США, для принятия соответствующих решений – Данилов

10:43 04.06.2021
СНБО в пятницу может ввести санкции против 5 действующих нардепов - СМИ

СНБО в пятницу может ввести санкции против 5 действующих нардепов - СМИ

10:04 03.06.2021
Решение о признании лица олигархом принимает СНБО – президентский законопроект

Решение о признании лица олигархом принимает СНБО – президентский законопроект

19:55 02.06.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях

Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях

18:50 02.06.2021
СНБО 4 июня рассмотрит 8 вопросов, в том числе углубление сотрудничества с НАТО

СНБО 4 июня рассмотрит 8 вопросов, в том числе углубление сотрудничества с НАТО

17:30 02.06.2021
Профильный комитет Рады выяснит у правоохранительных органов, почему в санкционных списках СНБО оказались бойцы добробата - нардеп

Профильный комитет Рады выяснит у правоохранительных органов, почему в санкционных списках СНБО оказались бойцы добробата - нардеп

09:59 02.06.2021
Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб – Данилов

Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб – Данилов

14:14 29.05.2021
На Волыни правоохранители обнаружили гражданина Грузии, включенного в список санкций СНБО

На Волыни правоохранители обнаружили гражданина Грузии, включенного в список санкций СНБО

00:02 29.05.2021
СНБО рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях, только после представления от премьер-министра – Данилов

СНБО рассмотрит вопрос о введении персональных санкций против граждан Беларуси, принимавших участие в фальсификациях и репрессиях, только после представления от премьер-министра – Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО проверит информацию о 134 гражданах Украины, находящихся под санкциями США, для принятия соответствующих решений – Данилов

ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний

26 добровольцев батальона "Айдар" получили УБД – пресс-служба президента

Постоянная международная миссия медиа-мониторинга по дезинформации относительно Украины и украинской диаспоры начала работу

Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний

26 добровольцев батальона "Айдар" получили УБД – пресс-служба президента

Суд подтвердил обоснованность подозрения нардепу Мялику

ВС объявил перерыв в деле об обжаловании указа Зеленского об отмене назначения судьи КСУ Касминина до 30 июня

Постоянная международная миссия медиа-мониторинга по дезинформации относительно Украины и украинской диаспоры начала работу

В ближайшие выходные киевлян будут вакцинировать от COVID-19 24 прививочные бригады – первый замглавы КГГА

Порошенко пришел на допрос в СБУ по делу "Медведчука и Козака" в качестве свидетеля

"Укрзализныця" передаст двух медведей голландскому зоопарку

В ходе расследования злоупотреблений на Волынской таможне у одного из начальников таможпоста изъяли более $700 тысяч

Ермак: пора заканчивать войну на Донбассе, от которой больше всего страдают дети

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА