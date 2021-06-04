На СНБО обсудили вопросы интеграции Украины в НАТО и безопасности в южных областях

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу в тайном режиме рассматривал вопросы углубления интеграции Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и принял ряд соответствующих решений, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Второй вопрос на повестке дня сегодня был о безотлагательных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию североатлатнического договора…Вопрос рассматривался тайно, приняты все соответствующие решения, решения принимались единогласно", - рассказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу

Первый вопрос, по его словам, касался безопасности на административной границе с оккупированной Автономной Респбуликой Крым, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

"Вопрос рассматривался в режиме "секретно". Речь идет о поручении президента, которое он дал 27 апреля, находясь в Херсоне, отработать, сделать дополнительные ситуации по обеспечению безопасности именно на этих территориях… Вопрос принят единогласно", - рассказал секретарь СНБО.

Третий вопрос касался отчета о результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Отчет, по словам Данилова, был утвержден.

Всего на заседании СНБО в пятницу было рассмотрено восемь различных вопросов.