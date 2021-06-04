26 добровольцев батальона "Айдар" получили УБД – пресс-служба президента

26 бойцов добровольческого батальона "Айдар", которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году, получили удостоверение участника боевых действий, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, в Офисе президента Украины состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины, во время которого председатель Консультативного совета Сергей Куницын и заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Голоднюк вручили удостоверения бойцам добровольческого батальона "Айдар".

Отмечается, что "в течение семи лет эти добровольцы безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы добиться справедливости в отношении подтверждения их участия в боевых действиях".

"Я знаю, что вы шли по Украине с открытой душой. Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг. Мы вам благодарны за то, что вы защищали и продолжаете защищать Украину", - сказал Куницын.

Участники заседания почтили память погибших защитников минутой молчания.