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16:28 04.06.2021

Суд подтвердил обоснованность подозрения нардепу Мялику

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Суд подтвердил обоснованность подозрения нардепу Мялику

Суд подтвердил обоснованность подозрения народному депутату Украины Виктору Мялику (группа "За будущее") в уклонении от уплаты налогов более чем 97 млн грн.

Печерский районный суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката в интересах нардепа на решение генпрокурора по уведомлению ему о подозрении, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что накануне Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 6 апреля 2021 года, и удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса генерального прокурора об аресте имущества подозреваемого нардепа. Были арестованы 592 объекта недвижимого имущества, из них: 32 гаража, торговый центр с многоуровневым гаражом, автосервис с кафетерием, жилой дом, садовый дом, 73 земельных участка, 47 квартир, 73 машиноместа, 363 нежилые помещения (офисы, кладовые), 2 транспортных средства марки Lexus.

Как сообщалось, в марте Мялик был уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 97 млн грн.

"По моему поручению прокуроры уведомили о подозрении народного депутата Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины)", - заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По данным следствия, подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка (оба - Киевская обл.) многоквартирных жилых домов. После возведения домов он зарегистрировал на себя право собственности на 1,221 тыс. объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 гг. уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость, и ему было передано более 360 млн грн дохода от этих сделок. Однако доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал как доходы физлица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Предварительно, по данным экспертизы, таким образом, народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн.

Теги: #нардеп #за_будущее #суд
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