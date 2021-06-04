ВС объявил перерыв в деле об обжаловании указа Зеленского об отмене назначения судьи КСУ Касминина до 30 июня

В пятницу, 4 июня, Кассационный суд в составе Верховного суда продолжил рассмотрение дела № 9901/97/21 по иску Александра Касминина.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, истец просит признать противоправным и отменить указ президента Украины от 27 марта 2021 № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 17 сентября 2013 № 513 о назначении Касминина судьей Конституционного суда Украины.

"Судебная коллегия заслушала ходатайство представителя президента Украины о закрытии производства по делу, поскольку, по мнению ответчика, дело не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства, а рассмотрение этого спора является полномочием Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Верховный суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Кроме того, представитель ответчика заявил также ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с конституционным представлением 49 народных депутатов Украины от 8 апреля 2021 № 3/133 (21) о соответствии Конституции Украины (конституционности) указов президента Украины об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины и отмене указов президента о назначении судей КСУ к решению вопроса об открытии производства по этому делу.

"Верховный суд, посовещавшись на месте, постановил отказать в удовлетворении указанного ходатайства", - отмечают в пресс-службе Верховного суда.

Там добавляют, что судьи отказали в удовлетворении еще одного ходатайства ответчика - о привлечении к участию в деле Службы безопасности Украины в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика.

"Во время этого судебного заседания были исследованы письменные доказательства. Суд обязал ответчика в установленный срок предоставить дополнительные объяснения по делу", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в судебном заседании объявлен перерыв. Рассмотрение дела будет продолжено 30 июня 2021 в 11:00.

За состоянием рассмотрения дел можно следить в разделе "Состояние рассмотрения дел" на официальном веб-сайте Верховного суда