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14:42 04.06.2021

В ближайшие выходные киевлян будут вакцинировать от COVID-19 24 прививочные бригады – первый замглавы КГГА

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В ближайшие выходные киевлян будут вакцинировать от COVID-19 24 прививочные бригады – первый замглавы КГГА

Уже в ближайшие выходные в Центре вакцинации против COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра (ВДНХ) в Киеве, продолжится иммунизация населения вакциной CoronaVac, сообщил первый заместитель главы Киевгоргосадминистрации Николай Поворозник.

"Мы учли опыт проведения вакцинации в минувшие выходные. Мы разделили потоки людей, которые придут на прививку. Первый - для тех, кому позвонили и пригласили на конкретное время. Второй - для тех, кто также записан в "Дие", но приглашение пока не получил. Такие граждане могут или дождаться вызова, или вакцинироваться в порядке "живой" очереди, - написал Поворозник в "Фейсбук" в пятницу.

Он подчеркнул, что обязательным условием для вакцинации является регистрация в приложении "Дія".

"Кроме того, мы увеличили количество прививочных бригад с 16 до 24. Часть бригад будет вакцинировать тех, у кого есть приглашение, а часть - тех, кто зарегистрирован в "Дии", но приглашения не получил", - написал Поворозник.

Он напомнил, что желающим вакцинироваться нужно иметь при себе паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения регистрации в приложении "Дия" и желательно - копию декларации с врачом, если она подписана.

Отдельно замглавы КГГА обратил внимание на то, что вход в Центр вакцинации (по адресу: просп. Броварской, 15, корпус 4, вход 4-А) 5 и 6 июня будет открыт с 10:00 до 17:30.

Источник: https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/4006756849390158

Теги: #киев #вакцинация #кгга #коронавирус
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