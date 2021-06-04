"Укрзализныця" передаст двух медведей голландскому зоопарку

АО "Укрзализныця" (УЗ) передаст двух медведей, находящихся на балансе Запорожской детской железной дороги, в Ouwehand Zoo (г.Ренен, Нидерланды), сообщил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик.

"Двух косолапых, которые каким-то чудом (и еще история) оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды. Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк", - написал Юрик на своей странице в "Фейсбук".

Он также добавил, что поиск нового дома для медведей длился несколько лет, и поблагодарил Ouwehand Zoo и общественную экологическую организацию Eco-Halych: Wildlife Rehab, которая помогает в этом вопросе.

"Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина "Юбилейный" или кафе "Вишенка", но медведей точно не ожидал", - резюмировал Юрик.