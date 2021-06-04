Ермак: пора заканчивать войну на Донбассе, от которой больше всего страдают дети

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения войны на Донбассе, поскольку она приносит страдания людям, особенно детям.

"Пора заканчивать войну на Донбассе. Все уже устали от этой войны и страдают от нее, а дети страдают больше всего", - написал Ермак в День памяти детей, погибших в результате российской агрессии на востоке Украины, на своей странице в Фейсбуке.

По словам главы ОП, "именно поэтому Украина пытается остановить войну и в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы договориться о полноценном действии режима прекращения огня".

"Дети из Донбасса могли бы гулять с родителями за руки и улыбаться, а не держаться за руки и молиться, потому что на город летит снаряд. Дети не должны умирать", - подытожил Ермак.