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13:35 04.06.2021

Ермак: пора заканчивать войну на Донбассе, от которой больше всего страдают дети

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Ермак: пора заканчивать войну на Донбассе, от которой больше всего страдают дети

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости скорейшего завершения войны на Донбассе, поскольку она приносит страдания людям, особенно детям.

"Пора заканчивать войну на Донбассе. Все уже устали от этой войны и страдают от нее, а дети страдают больше всего", - написал Ермак в День памяти детей, погибших в результате российской агрессии на востоке Украины, на своей странице в Фейсбуке.

По словам главы ОП, "именно поэтому Украина пытается остановить войну и в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы договориться о полноценном действии режима прекращения огня".

"Дети из Донбасса могли бы гулять с родителями за руки и улыбаться, а не держаться за руки и молиться, потому что на город летит снаряд. Дети не должны умирать", - подытожил Ермак.

 

Теги: #дети #ермак #война
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