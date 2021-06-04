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12:41 04.06.2021

В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами дожди и грозы

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В Украине ожидается теплая и сухая погода, местами дожди и грозы

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины ожидается умеренно-теплая и сухая погода, лишь на востоке страны и в Карпатском регионе погоду будет определять неустойчивый воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу, 5 июня, в восточных областях, днем и в Сумской, Днепропетровской областях и в Карпатском регионе ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-13°, днем 17-23°, на юге Одесской области до 25°; на высокогорье Карпат ночью 2-7°, днем 12-17°.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 июня самая высокая температура днем была (+30,8°) в 1910 году, самая низкая ночью (+2,4°) в 1930 году.

В воскресенье, 6 июня, в Украине ожидаются небольшие, днем в северо-восточных областях умеренные кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части - юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 18-23°, в западных и южных областях до 26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

В Киеве в воскресенье местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

Утром 4 июня температура воды в Черном море была в пределах 16-18°, в Азовском море – 20-22°, в Днепре вблизи Киева - 18°.

Теги: #погода
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