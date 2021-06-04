Завершилась реконструкция приемного отделения Вознесенской многопрофильной больницы в Николаевской обл. - ОГА

В Вознесенске (Николаевская обл.) завершилась реконструкция приемного отделения Вознесенской многопрофильной больницы; отделение уже готово к работе, сообщается в пресс-службе Николаевской ОГА.

Реконструкция приемного отделения проходила в рамках проекта "Emergency" по президентской программе “Большое строительство”.

"Мы уже смело говорим о том, что приемное отделение Вознесенской многопрофильной больницы открывается официально первым в области. У нас в четырех заведениях завершены строительно-монтажные работы. Вознесенская больница среди них", - рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что проект реализовывался с октября прошлого года. За это время в Вознесенской многопрофильной больнице создано современное приемное отделение неотложных состояний с пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, оборудованием, мебелью, лабораторией, диагностическими кабинетами, реанимацией.

Главный врач КП "КНП Вознесенская многопрофильная больница" Владимир Красеха сообщил, что в дальнейшем планируется также размещение в новом приемном отделении реанимационной бригады для пациентов с инсультами.

Как сообщал ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году по всей Украине запланировано строительство или реконструкция 177 приемных отделений в больницах.