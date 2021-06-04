Ткаченко заявляет о необходимости внести изменения в закон об УКФ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет о необходимости внести изменения в закон об Украинском культурном фонде (УКФ).

"УКФ независимая организация от МКИП. Министерство лишь согласовывает приоритетные направления деятельности УКФ, никоим образом не вмешиваясь в деятельность и решения ни Наблюдательного совета, ни дирекции Фонда. Если же вспомнить, как формируется состав Наблюдательного совета, то МКИП назначает только двух членов из девяти. Еще семь членов - по два представителя от Офиса президента, два от общественных организаций и два от учреждений культуры. Кандидатуру председателя Набсовета рекомендуют сами члены Набсовета, которую мы согласовываем или нет. То есть два голоса от МКИП из девяти, а следовательно и речи о монобольшинстве не может идти", - написал Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр отметил, что после избрания новых членов Набсовета возникли новые вызовы, связанные в основную очередь не только с качественным составом Набсовета, но и с неурегулированностью некоторых вопросов в законе о УКФ.

"Что я имею в виду: НС по закону может одобрять решения экспертов. Что значит одобрять в данном случае - это вопрос. Ведь если это одобрять, то может и не одобрять. Процедуры отклонения решений экспертов не прописано в законе. Это и вызывает непонимание заявителями и культурного сообщества в целом процедуры принятия решений Наблюдательным советом по проектам", - добавил Ткаченко.

Министр подчеркнул, что кризис системы подходов управления УКФ назревал давно, и связан он не только с упреками на деятельность Набсовета, но и вероятными конфликтами интересов некоторых экспертов, которые оценивали работы участников и сами прямо или косвенно участвовали в получении грантов.

"Тем не менее, нельзя не обратить внимание на некоторых членов НС, которые наиболее активны в вопросах, которые имеют наибольший отклик общественности. Имею в виду Сусленского и Тулузова, которые были выбраны именно от общественных организаций… Но возникает диссонанс в том, что сами ОО голосовали за избрание этих двух членов НС. Для меня являются странными эти совпадения. А еще более странным является анализ уставов ОО, которые голосовали за этих кандидатов, против решений которых в конечном итоге так возмутилось культурное сообщество. Их уставы написаны "один в один", - отметил он.

Ткаченко добавил, что на данный момент идет трансформация системы, чтобы УКФ продолжал работать эффективно и независимо, и важно сохранить репутацию как УКФ, так и Наблюдательного совета.

"Для устойчивости деятельности такого важного института как УКФ, со своей стороны считаю целесообразным озвучить собственную политическую точку зрения и предложить для двух членов совета - господина Сусленского и г Тулузова - проявить мудрость и подать в отставку, сосредоточившись на своих других активностях. Если такой самоотвод произойдет, призываю общественность сосредоточиться на том, чтобы подавать от реально действующих ОО достойных кандидатов в Наблюдательный совет УКФ и голосовать за них. Чтобы избежать в будущем повторения ситуации", - написал министр.

Кроме того, Ткаченко заявил, что назрела необходимость внесения изменений закон об УКФ.

"Ведь они позволят сделать более прозрачные и понятные для общественности правила взаимодействия между экспертами, членами дирекции и Наблюдательным советом. К тому же отсутствует механизм контроля работы Наблюдательного совета. Как и механизм инициации ее роспуска, что тоже нужно менять", - заявил он.