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11:26 04.06.2021

Вакцины против Covid-19 хватает, чтобы вакцинировать всех военнослужащих - Ляшко

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Вакцины против Covid-19 хватает, чтобы вакцинировать всех военнослужащих - Ляшко

В Украине достаточно вакцин против Covid-19 для того, чтобы вакцинировать всех украинских военнослужащих, заявляет министр охраны здоровья Виктор Ляшко.

"Сегодня вакцинация военнослужащих, в первую очередь тех, кто защищает границы нашей страны... для нас является приоритетом... Сегодня вакцин достаточно для того, чтобы вакцинировать полный состав наших военнослужащих", - сказал Ляшко на часе вопросов к правительству на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.

Теги: #ляшко #вакцинация #минздрав #коронавирус
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