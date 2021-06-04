США призывают Россию освободить задержанного в Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко

Соединенные Штаты Америки в очередной раз выражают глубокую обеспокоенность судьбой крымского журналиста Владиславом Есипенко, который был арестован 10 марта после освещения мероприятия, посвященного годовщине смерти украинского поэта Тараса Шевченко во временно оккупированном Симферополе.

Соответствующее заявление сделала временно поверенная в делах США в Миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кортни Остриен.

"Жена Есипенко и сам Есипенко утверждают, что российские оккупационные "власти" избивали, издевались и пытали электрическим током, чтобы получить ложное признание в шпионаже и владении взрывным устройством. Признание под принуждением произошло до того, как ему разрешили поговорить с адвокатом. Есипенко остается под стражей в России, где на 27 дней был лишен возможности встречаться с адвокатом. Соединенные Штаты призывают к его немедленному освобождению", - отметила Остриен во время выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Она подчеркнула, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма, прекратить преследование крымских татар, этнических украинцев и других этнических и религиозных меньшинств, а также освободить всех политических заключенных граждан Украины, содержащихся под стражей. Мы также настоятельно призываем Россию соблюдать свои обязательства в качестве страны, подписавшей все три Минских соглашения, и вывести свои войска и технику с востока Украины", - резюмировала дипломат.

Как сообщалось, гражданин Украины, внештатный корреспондент "Радио Свобода" Владислав Есипенко был задержан 10 марта во временно оккупированном Симферополе. Его обвиняют в незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия (ч.1. ст.223.1 Уголовного кодекса РФ) и незаконном изготовлении боеприпасов.

Решением т.н. "Киевского районного суда" г.Симферополь ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 мая 2021 года.

Пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко сообщила, что под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода", проект Крым.Реалии, на территории временно оккупированного полуострова Крым.