События

11:06 04.06.2021

На Донбассе с начала конфликта погибли 152 ребенка, 146 – получили ранения

2 мин читать
На Донбассе с начала конфликта погибли 152 ребенка, 146 – получили ранения

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, на Донбассе с начала боевых действий 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения, напоминает Офис омбудсмена Украины по случаю дня памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

"По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в течение всего периода конфликта, с 14 апреля 2014г. по 30 апреля 2021г., погибло 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек). К большому сожалению, эта болезненная статистика в полной мере не отражает масштабов потерь, которые понесли дети в течение длительного вооруженного конфликта", - говорится в сообщении Офиса омбудсмена в Facebook.

У омбудсмена отмечают, что невозможность обеспечения госконтроля за соблюдением прав человека на временно оккупированной территории лишает возможности оценить масштабы проблем, с которыми сталкиваются дети по ту сторону линии разграничения.

В то же время, согласно оперативной информации Национальной социальной сервисной службы Украины, по состоянию на 30.05.2021г. количество детей, которые получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, составляет 66 491 человек, из них 95 получили такой статус из-за ранения, контузии, увечья.

"Однако для таких детей на уровне законов и подзаконных актов до сих пор не предусмотрено никаких гарантий, кроме бесплатного горячего питания в государственных и коммунальных учебных заведениях. Уполномоченным Верховной Рады по правам человека неоднократного подчеркивалась необходимость разработки нормативно-правовых актов, которые будут предусматривать получение ребенком определенных льгот, выплат, пособий", - говорится в сообщении.

Так, омбудсмен призывает правительство, Раду, органы государственной власти и местного самоуправления, общественность приложить максимум усилий для внедрения политики защиты и безопасности украинских детей от вооруженного конфликта.

 

Теги: #дети #жертвы #омбудсмен #война
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 02.06.2021
Рада хочет запретить продажу лекарств детям до 14 лет

Рада хочет запретить продажу лекарств детям до 14 лет

20:13 01.06.2021
В текущем году в Украине начнется строительство 500 объектов социнфраструктуры для поддержки детей – Офис президента

В текущем году в Украине начнется строительство 500 объектов социнфраструктуры для поддержки детей – Офис президента

18:03 01.06.2021
Венедиктова: мы будем требовать создания структуры следователей-ювеналов

Венедиктова: мы будем требовать создания структуры следователей-ювеналов

16:00 01.06.2021
Зеленский внес в парламент законопроект о передаче из Фонда президента в Минздрав 300 млн грн для оснащения центров неонатального скрининга

Зеленский внес в парламент законопроект о передаче из Фонда президента в Минздрав 300 млн грн для оснащения центров неонатального скрининга

13:40 01.06.2021
Более 5 тыс. детей пострадали от уголовных правонарушений в Украине в 2020 году - результаты мониторинга

Более 5 тыс. детей пострадали от уголовных правонарушений в Украине в 2020 году - результаты мониторинга

13:19 01.06.2021
Создание украиноязычного контента должно стать приоритетом государства - Кремень

Создание украиноязычного контента должно стать приоритетом государства - Кремень

12:53 01.06.2021
Клиенты "Vodafone Украина" за 5 мес. помогли сделать операции 16 детям с проблемами сердца

Клиенты "Vodafone Украина" за 5 мес. помогли сделать операции 16 детям с проблемами сердца

12:23 01.06.2021
В Украине 4 июня станет Днем памяти детей, погибших вследствие российской агрессии

В Украине 4 июня станет Днем памяти детей, погибших вследствие российской агрессии

10:13 01.06.2021
Если Россия построит "наземный коридор" во временно оккупированный Крым, то начнется война - Зеленский

Если Россия построит "наземный коридор" во временно оккупированный Крым, то начнется война - Зеленский

12:49 31.05.2021
Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

Власти Китая разрешили семьям иметь трех детей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО в пятницу может ввести санкции против 5 действующих нардепов - СМИ

В Украине за сутки зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 8 291 человек – Минздрав

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций протеста в Беларуси

Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, президент не допустит ослабления уголовной ответственности

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за халатности 6 сотрудников Слобожанской таможни госбюджет недополучил больше 17 млн.грн – ГБР

Ткаченко заявляет о необходимости внести изменения в закон об УКФ

Вакцины против Covid-19 хватает, чтобы вакцинировать всех военнослужащих - Ляшко

США призывают Россию освободить задержанного в Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко

СНБО в пятницу может ввести санкции против 5 действующих нардепов - СМИ

Удерживаемый на Шри-Ланке украинский капитан судна "Avant Garde" Гаврилов вернулся в Украину - Кулеба

В Донецкой области обнаружили схрон с минами, патронами и взрывчаткой

Бывшего замглавы Черниговской ОГА арестовали на 2 месяца по подозрению в мошенничестве

Спасатели в Днепропетровской и Донецкой области ликвидируют последствия значительного подъема уровня воды в водоемах

В Украине за сутки зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 8 291 человек – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА