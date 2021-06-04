На Донбассе с начала конфликта погибли 152 ребенка, 146 – получили ранения

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, на Донбассе с начала боевых действий 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года, погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения, напоминает Офис омбудсмена Украины по случаю дня памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

"По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в течение всего периода конфликта, с 14 апреля 2014г. по 30 апреля 2021г., погибло 152 ребенка (из них 102 мальчика и 50 девочек) и 146 детей получили ранения (из них 120 мальчиков и 26 девочек). К большому сожалению, эта болезненная статистика в полной мере не отражает масштабов потерь, которые понесли дети в течение длительного вооруженного конфликта", - говорится в сообщении Офиса омбудсмена в Facebook.

У омбудсмена отмечают, что невозможность обеспечения госконтроля за соблюдением прав человека на временно оккупированной территории лишает возможности оценить масштабы проблем, с которыми сталкиваются дети по ту сторону линии разграничения.

В то же время, согласно оперативной информации Национальной социальной сервисной службы Украины, по состоянию на 30.05.2021г. количество детей, которые получили статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, составляет 66 491 человек, из них 95 получили такой статус из-за ранения, контузии, увечья.

"Однако для таких детей на уровне законов и подзаконных актов до сих пор не предусмотрено никаких гарантий, кроме бесплатного горячего питания в государственных и коммунальных учебных заведениях. Уполномоченным Верховной Рады по правам человека неоднократного подчеркивалась необходимость разработки нормативно-правовых актов, которые будут предусматривать получение ребенком определенных льгот, выплат, пособий", - говорится в сообщении.

Так, омбудсмен призывает правительство, Раду, органы государственной власти и местного самоуправления, общественность приложить максимум усилий для внедрения политики защиты и безопасности украинских детей от вооруженного конфликта.