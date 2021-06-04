В Донецкой области обнаружили схрон с минами, патронами и взрывчаткой

Межведомственная группа пограничников и сотрудников Службы безопасности Украины обнаружила в заброшенном здании в Донецкой области схрон с минами, гранатами, патронами и взрывчаткой, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу.

"Схрон обнаружили при осмотре одного из разрушенных зданий на окраине населенного пункта Ольгинка, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами. Для безопасности местных жителей прилегающие территории сразу были взяты под охрану. При осмотре места находки, пиротехническая группа ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - ИФ) изъяла для утилизации 2 мины, 2 гранаты, а также 1987 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к уголовному преступлению", - резюмируют пограничники.