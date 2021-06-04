Спасатели в Днепропетровской и Донецкой области ликвидируют последствия значительного подъема уровня воды в водоемах

Вследствие интенсивных дождей в течение нескольких дней значительно повысился уровень воды в водоемах Днепропетровской и Донецкой областей, спасатели ликвидируют последствия непогоды (подтопление жилых домов и домохозяйств, размытие дамбы), сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба на сайте ведомства в пятницу утром, в течение 2 - 3 июня в г.Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) и значительной засоренности русла р.Гнилокиш состоялось поднятие уровня воды (до 35 см) с частичным подтоплением 90 частных жилых домов и 151 домохозяйств. В ГСЧС подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС для откачки воды были привлечены 37 человек и 20 единиц техники (из них 8 мотопомп). Подразделениями ведомства всего откачано более 32 тыс. 300 м куб. воды, распилены и убраны 7 деревьев, высвобождено 2 автомобиля.

"По состоянию на 7.00 4 июня работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Осадки прекратились, уровень воды постепенно уменьшается", – констатировали в ГСЧС.

В Донецкой области 3 июня в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) в с.Клещеевка Бахмутского района произошло поднятие уровня воды в местном пруду, в результате чего возникла угроза разрушения дамбы и подтопления населенного пункта.

Подразделениями ГСЧС проведена работа по укреплению дамбы 250 мешками с песком. Со стороны ведомства привлекалось 25 человек и 4 единицы техники.

"По состоянию на 7.00 4 июня уровень воды в пруду снизился, угрозы подтопления нет", –сказано в сообщении.