В Украине за сутки зафиксировано 2 266 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 8 291 человек – Минздрав

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 2 266 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 8 291 человек, умерли 95 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"4 июня 2021 в Украине зафиксировано 2 266 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 82 ребенка и 20 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 963 человека; летальных случаев - 95; выздоровели – 8 291 человека", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук пятницу утром.

Днем ранее, 3 июня сообщалось о 2 581 новом инфицированном коронавирусом, 2 июня за сутки зафиксировано 2 205 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 июня было 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, 31 мая 2021 сообщалось о 1703 новых инфицированных, 30 мая было зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, 29 мая зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 мая сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 211 683 человека, 51 054 пациента скончались, 2 080 382 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

За минувшие сутки от COVID-19 привито 50 840 человек. Одну дозу получили 46 868 человек полностью иммунизированы – 3 972 человека. В течение суток работали: 395 мобильных бригад, 436 пунктов прививки.

Всего с начала прививочной кампании привито 1 123 663 человека, из них получили 1 дозу – 1 123 661 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 142 062 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 265 723 прививки.