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07:49 04.06.2021

К началу отопительного сезона в Киеве будет отремонтировано оборудование более 180 котельных

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К началу отопительного сезона в Киеве будет отремонтировано оборудование более 180 котельных

Во время подготовки к отопительному сезону 2021/2022 энергетики проведут текущие ремонты оборудования 183 районных и квартальных котельных во всех районах Киева, сообщили в пресс-службе КГГА.

"На теплоисточниках проведут диагностику, обслуживание и ремонт водонагревательных котлов, восстановят их, отремонтируют системы горения, проверят состояние газо- и теплопроводов, дымовых труб, насосного и другого оборудования, работающего для генерации и транспортировки тепла", – говорится в сообщении на сайте киевской мэрии, со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго".

Подчеркивается, что суммарно районные и квартальные котельные за отопительный сезон производят до 40% общего объема теплоэнергии в Киеве. В зоне их обслуживания около 5 тыс. жилых домов.

"Межотопительный период для нас не менее "горячий", чем отопительный сезон. К началу холодов мы должны подготовить все оборудование и сети. Главная цель ремонтной кампании - обеспечение устойчивой безаварийной работы теплоснабжающих комплекса зимой", - отметил директор СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" Василий Деревицкий.

Также отмечается, что "Киевтеплоэнерго" три отопительных сезона подряд обеспечивало теплоснабжение города. Генерация тепловой энергии осуществляется на двух мощных теплоэлектроцентралях №5 и №6, а также почти на 200 теплоисточников (станциях теплоснабжения и котельных). Компания обслуживает третью по величине в Европе систему тепловых сетей протяженностью более 2,7 тыс. километров.

Теги: #киев #сроки #ремонт #отопление
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