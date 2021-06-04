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07:29 04.06.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

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С начала суток российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

С начала текущих суток пятницы российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7.00, 4 июня, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от населенного пункта Пески враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

За прошедшие сутки, 3 июня, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка
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