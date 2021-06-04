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07:22 04.06.2021

Главный инфекционист США призвал КНР обнародовать данные о болезни сотрудников института вирусологии в Ухане в ноябре 2019г

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Главный инфекционист США призвал КНР обнародовать данные о болезни сотрудников института вирусологии в Ухане в ноябре 2019г

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи призвал Китай обнародовать записи, связанные с течением заболевания работников лаборатории Уханьского института вирусологии, которые могли заразиться COVID-19 еще в 2019 году, сообщила Financial Times.

"Я хотел бы ознакомиться с медицинскими записями трех человек, которые, как сообщается, заболели в 2019 году. Действительно ли они заболели, и если да, то чем они заболели?" - цитирует издание слова Фаучи.

Как сообщалось, сотрудники американской разведки информировали Белый дом, что в их распоряжении имеются еще не исследованные данные, связанные с источником пандемии коронавируса. Они продолжают изучать сообщения, что сотрудники институтской лаборатории заразились коронавирусом еще в 2019 году до официального объявления о выявлении вируса.

Президент США Джо Байден поручил американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней, говорилось в заявлении, размещенном на сайте Белого дома.

Байден потребовал уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю". Разведка намерена использовать "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился в результате контактов людей с животными.

Британские спецслужбы сообщили, что помогают США расследовать, не произошла ли утечка коронавируса из лаборатории в Ухане.

Посольство КНР в США 27 мая предупредило, что возродившаяся в США кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только затруднит борьбу с пандемией.

Группа экспертов ВОЗ, ранее посетившая Уханьский институт вирусологии, в докладе о результатах пришла к выводу, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна". В то же время Великобритания вместе с США крайне критически отнеслись к расследованию, проведенному ВОЗ, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.

Теги: #сша #китай #требования #коронавирус
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