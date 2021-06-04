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05:57 04.06.2021

Минэнерго разрабатывает законопроект об обязательной продаже э/э участниками рынка на электронных биржевых аукционах

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Минэнерго разрабатывает законопроект об обязательной продаже э/э участниками рынка на электронных биржевых аукционах

Министерство энергетики Украины разрабатывает законопроект о выходе всех участников рынка на электронные торги на биржах, что является единственным стратегическим выходом из кризисной ситуации в отрасли, − сообщила в четверг пресс-служба ведомства со ссылкой на блог первого замминистра энергетики Юрия Власенко в НВ.Бизнес.

"Сейчас Минэнерго готовит законопроект, призванный закрепить принцип обязательности электронных аукционов. Изменения будут предусматривать, что все участники рынка электрической энергии независимо от формы собственности будут осуществлять продажу электрической энергии на энергетических биржах по правилам, установленным Кабинетом Министров", − написал Власенко.

Он отметил, что на рынке электроэнергии происходят систематические "искривления", цена электроэнергии часто ниже, чем ее себестоимость, поэтому производители недополучают средства и может возникнуть угроза прохождению отопительного сезона.

"Первая и ближайшая опасность - это некачественная подготовка к ближайшему отопительному сезону. Несвоевременное выполнение плановых ремонтов, отставание от графика подготовки оборудования. Это может привести к существенному дефициту электроэнергии», − проинформировал первый замминистра.

По его мнению, это приведет к появлению адептов восстановления импорта из России и Беларуси, "который буквально на днях запретили".

Как считает Власенко, единственным стратегическим выходом из кризисной ситуации является развитие рынка по европейским правилам с выходом всех участников рынка на электронные биржевые торги.

 

Теги: #электроэнергия #законопроект
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