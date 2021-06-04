САП обжалует пресечение экс-следователю СБУ, подозреваемому в получении $ 80 тыс.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подаст апелляцию на решение ВАКС от 3 июня 2021, которым освобождается от должности следователя СБУ подозреваемый в вымогательстве и получении взятки силовик.

"Прокурор САП обжалует решение следственного судьи ВАКС от 03.06.2021, которым освобожденному от должности следователю СБУ, подозреваемому в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере $80 тыс., применена мера пресечения в виде содержания под стражей с применением залога в размере 340 тыс. гривен", – сказано в сообщении на айте ведомства в четверг.

Также подчеркивается, что в своем ходатайстве прокурор САП настаивал на необходимости определения залога, который соответствует размеру средств, который заявитель заставил перечислить на указанные следователем счета, составляет 2,2 млн грн.