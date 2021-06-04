Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций протеста в Беларуси

Задержанный в Минске сооснователь телеграм-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич сообщил, что признал вину в организации несанкционированных акций протеста после выборов президента в 2020 году.

"Я сразу признал вину по 342 статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок - ИФ), организация массовых несанкционированных акций", - заявил Протасевич в интервью телеканалу ОНТ.

Он добавил, что был одним из тех, кто опубликовал призывы к протестам.

"Призывы, которые опубликовал я в том числе, стали следствием того, что на улице начались по сути неконтролируемые беспорядки и три дня Минск жил в хаосе", - сказал Протасевич.