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22:41 03.06.2021

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Мальдивской Республики обсудили активизацию двусторонних отношений

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Главы внешнеполитических ведомств Украины и Мальдивской Республики обсудили активизацию двусторонних отношений

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом в четверг, 3 июня, договорился об активизации диалога в ключевых сферах взаимодействия стран.

"3 июня состоялся первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор министров иностранных дел Украины и Мальдивской Республики… Министры обсудили перспективные направления сотрудничества, в частности, улучшение логистики двустороннего авиационного сообщения, расширения украинского экспорта, создание возможностей для украинских компаний зарабатывать в проектах по развитию туристической инфраструктуры Мальдив, сотрудничество в сфере подготовки персонала", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в четверг вечером.

Главы внешнеполитических ведомств уделили особое внимание взаимодействию в рамках ООН и других международных организаций. Кулеба выразил благодарность за поддержку Мальдивской Республики резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.Севастополь, Украины, а также частей Черного и Азовского морей".

В свою очередь, Шахид положительно оценил качество обучения мальдивских студентов в высших учебных заведениях Украины. Кулеба заверил, что Украина заинтересована в увеличении их количества.

"Стороны договорились об активизации диалога в ключевых сферах взаимодействия", – говорится в сообщении.

Теги: #мальдивы #переговоры #мид
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