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21:34 03.06.2021

Дания отозвала разрешение на строительство наземного участка газопровода "Северный поток 2"

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Дания отозвала разрешение на строительство наземного участка газопровода "Северный поток 2"

Датский апелляционный совет по проблемам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на проведение работ по прокладке газопровода "Северный поток 2" на территории страны, сообщает в четверг польский информационный портал Biznes Alert.

Портал напоминает, что 12 июля 2019 года Датское агентство охраны окружающей среды выдало разрешение на строительство наземного участка через территорию страны. После решения апелляционного совета по проблемам окружающей среды и продовольствия Дании, которое было принято 31 мая, работы должны быть приостановлены.

"Я сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей в отношении "Северного потока 2", была подтверждена необходимость продолжения работ по ряду мер, обеспечивающих хорошие условия жизни для некоторых видов мелких животных, которые обитают на побережье. С тех пор мы продолжаем работать над мерами по защите этих животных, но апелляционный совет утверждает, что все эти меры должны быть полностью соблюдены до выдачи экологического разрешения", - прокомментировал ситуацию заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов датской компании Energinet Мариан Кааг.

Длина наземного участка газопровода "Северный поток 2" на территории Дании составляет примерно 210 км.

Теги: #разрешение #газопровод #дания #отзыв
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