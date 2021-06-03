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21:05 03.06.2021

Джонсон получил вторую дозу вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

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Джонсон получил вторую дозу вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг сделал вторую прививку от коронавируса, таким образом пройдя полноценную вакцинацию от COVID-19.

"Вторая доза получена", - написал Джонсон в твиттере.

Британский премьер также призвал жителей страны получить вакцину от COVID-19.

"Когда наступит ваша очередь, сделайте прививку", - отметил он.

Джонсон вакцинировался препаратом компании AstraZeneca. Первую прививку он сделал 19 марта.

В мае телеканал Sky News сообщал, что Великобритания предложит всем жителям моложе 40 лет альтернативную вакцину от COVID-19 вместо препарата компании AstraZeneca из-за опасений, что он может вызывать тромбы.

Согласно рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации, альтернативную прививку следует предлагать лишь в том случае, если из-за нее не нужно надолго откладывать вакцинацию. Британцам, у которых не было значительных побочных эффектов после первой прививки вакциной AstraZeneca, другой препарат для второго укола предлагать не будут.

Ранее комитет рекомендовал предоставить такой выбор всем британцам моложе 30 лет. По данным агентства по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов, до 28 апреля было зафиксировано 242 случая тромбоза у пациентов, привившихся препаратом AstraZeneca. Тромбы обнаружили у 10,1 сорокалетних из миллиона. Среди людей от 30 до 39 лет тромбоз возникал у 17,4 привившихся из миллиона.

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 7 апреля пришло к выводу, что риск тромбоза нужно включить в список редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Ранее этот регулятор считал препарат безопасным.

В марте во многих странах Европы и мира приостановили или ограничили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа привившихся.

Одна доза вакцины AstraZeneca защищает от заражения коронавирусом примерно в 70% случаев по меньшей мере 12 недель. Насколько она эффективна после пока неизвестно, но антитела к коронавирусу обнаруживали и спустя шесть месяцев после первой прививки. После полного курса вакцинации препарат защищает от COVID-19 в 81% случаев.

Теги: #вакцинация #британия #премьер
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