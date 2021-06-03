Женщина-полицейский похищала наркотики из вещдоков и перепродавала их наркозависимым в Одесской области

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность организованной наркогруппировки, в которую входила работница одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области, которая похищала наркотики из вещественных доказательств, сообщает пресс-служба СБУ в четверг.

Как сообщается, злоумышленники сбывали наркотики и психотропы местным наркозависимым лицам. Продавали сами и через подконтрольных наркодилеров.

"Сотрудники и следователи спецслужбы, в частности, задокументировали, что сотрудница полиции подменила вещественные доказательства, а именно 0,5 кг кокаина. Он был изъят в прошлом году в рамках уголовного производства, после проведения соответствующих экспертиз. Кокаин наркодельцы пытались реализовать мелкими партиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и по месту работы сотрудницы полиции правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области, по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия.

"Устанавливается возможная причастность к противоправной деятельности других должностных лиц полиции", - подчеркивают в спецслужбе.

Операция по разоблачению незаконной деятельности проводилась под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.