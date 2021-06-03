SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Очередной грузовой космический корабль Cargo Dragon в четверг стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 в 13:29 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 12 минут после старта "грузовик" отделился отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет, сообщили в NASA. На нем заработали солнечные батареи, которые начали снабжать корабль энергией. Стыковка со станцией планируется в субботу, 5 июня.

"Грузовик" везет на МКС 3,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

Это уже 22-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и вторая миссия модифицированного варианта корабля, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором, как прежние варианты.

Тем временем, через 7 минут 41 секунду после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике в 303 км от космодрома.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

Cargo Dragon будет находиться в составе МКС около месяца. Затем он будет сведен с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике. Корабль привезет результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 тонны.

С октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 21 пуск грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.