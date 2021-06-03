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20:37 03.06.2021

Минздрав начал запись жителей ОРДЛО и Крыма на вакцинацию от коронавируса

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Минздрав начал запись жителей ОРДЛО и Крыма на вакцинацию от коронавируса

Жители временно оккупированных территорий Украины теперь могут записаться на вакцинацию от коронавируса через специальный контакт-центр Министерства здравоохранения, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в четверг.

"Началась запись на прививку против COVID-19 граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя и относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше). Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0 800 60 20 19", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во время разговора, оператору необходимо будет сообщить, из какого человек населенного пункта (уточнив, что сейчас он является временно оккупированным), указать свои данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.

"Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письма на электронную почту - в случае его отсутствия", - отмечают в ЦОЗ.

Там добавляют, что этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы человека беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории.

"Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр", - говорится в сообщении.

Уточняется, что иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах прививки на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

"Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ)", - резюмируют в ЦОЗ.

Теги: #вакцинация #пандемия #ордло
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