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19:26 03.06.2021

ВСК по расследованию коррупции в органах ГАСК позитивно оценивает законопроект о реформе госрегулирования в сфере градостроительства

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ВСК по расследованию коррупции в органах ГАСК позитивно оценивает законопроект о реформе госрегулирования в сфере градостроительства

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования фактов коррупции в органах Государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (ГАСК) позитивно оценивает законопроект о реформе госрегулирования в сфере градостроительной деятельности, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава ВСК, народный депутат Андрей Пузийчук.

По его словам, комиссия появилась как реакция на провалившуюся реформу в строительстве, поскольку в 2020 году, несмотря на громкие заявления, конкретных результатов Украина так и не увидела. Более того, коррупционные потоки ГАСИ до сегодня продолжают превышать 3 млрд в год.

"Каждое заседание мы рассматриваем новые и новые кейсы о том, как представители ГАСИ затягивают решение каких-то вопросов, или же вообще прямо сообщают участникам рынка о том, что они должны "поблагодарить" за получение документов. Понятно, что все эти истории рассматриваем вместе с правоохранителями, работниками архитектурно-строительной инспекции и т. п. Но это лишь точечное реагирование на проблему, поэтому мы ожидаем регистрацию законопроекта о реформе градостроительного контроля. Он поможет в корне изменить нынешнее положение вещей, и перевести строительную сферу в современную и цифровизированную плоскость. Конечно члены ВСК приветствуют такие изменения, поддерживают необходимость новых законодательных подходов к реформированию отрасли и присоединятся к его доработке при рассмотрении в парламенте", - сказал Пузийчук.

Как сообщила глава Координационного совета по вопросам градостроительства Елена Шуляк, законопроект об изменении в строительно-архитектурном контроле, соавтором которого она является, ожидают в Министерстве инфраструктуры, Минрегионе, а также в "Укравтодоре". Поскольку в рамках реализации программы "Большое строительство", часть из предложенных законопроектом вещей уже используется при ремонтах и возведении объектов. В частности, это касается всех дорожных объектов, поскольку они уже проходят обязательную экспертизу для обеспечения высокого качества и безопасности проектов. Благодаря ей, в 2020 году смогли убрать проекты текущего среднего ремонта, которые не имели усиления основы.

По данным Минрегиона, обязательную экспертизу также проходят все объекты социальной инфраструктуры, которые обновляются в рамках "Большого строительства".

"Нам как членам ВСК по вопросам расследования коррупции в ГАСИ важно, чтобы взяточники отвечали за свои действия. Поэтому в упомянутом документе мы весомо усиливаем контроль над строительством на каждом этапе с возможностью отслеживать все документы, а также вовлеченных в процесс подрядчиков. Более того, наконец-то в Украине появится серьезная ответственность за нарушения в строительстве. Ожидаем, что она станет приличным аргументом для всех, кто привык играть не по правилам и брать взятки", - резюмировала Елена Шуляк.

По информации депутатов, данный законопроект планируют зарегистрировать на следующей неделе.

Теги: #гаси #вск
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