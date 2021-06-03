Конгресс местных и региональных властей Украины образован по аналогии с Конгрессом Совета Европы – советник руководителя ОП

Советник руководителя Офиса президента Лилия Пашинная сообщила, что Конгресс местных и региональных властей Украины был образован по аналогии с Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы.

"Конгресс местных и региональных властей Украины образован по принципам и по аналогии Конгресса Совета Европы… Обе палаты Конгресса, по аналогии с Конгрессом Совета Европы, способны обеспечить решение сложных вопросов развития регионов", - заявила Пашинная в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, "Конгресс является уникальным институтом взаимодействия центральных органов власти и органов местного самоуправления".

"Как представитель Украины в Конгрессе местных и региональных властей в Совете Европы должна засвидетельствовать, что образованный президентом Украины Конгресс местных и региональных властей уже становится мощной площадкой … Создан механизм, где каждая мысль будет услышана", - добавила она.