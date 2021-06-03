Главы МИД Украины и Афганистана впервые с 2008 года провели разговор

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохаммедом Ханифом Атмаром, это был первый контакт глав украинского и афганской дипломатии с 2008 года.

"Украину и Афганистан объединяют многолетние связи дружбы и взаимного уважения. Украинцы поддерживают афганцев в их стремлениях восстановить мир в стране и построить инклюзивное общество. Пришло время открыть новую страницу двусторонних отношений на благо наших народов ", - приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что глава МИД Афганистана поддержал предложение Кулебы провести в этом году консультации министерств иностранных дел с целью обсуждения практических шагов для развития сотрудничества Украины и Афганистана в политической, торговой, образовательной сферах и в вопросах безопасности.

Министры отметили существование значительных возможностей для участия украинских компаний в реализации инфраструктурных проектов Афганистана, в частности в регионах, пострадавших от вооруженного конфликта.

"В прошлом году товарооборот Украины и Афганистана составил $7,17 млн. Эта цифра совершенно не соответствует потенциалу двух стран. Совместными усилиями должны сделать так, чтобы за несколько лет объемы торговли увеличились в разы ", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины назвал другие приоритетные направления сотрудничества: военно-техническое сотрудничество, обучение афганских студентов в Украине, поставки украинских продуктов питания для обеспечения продовольственной безопасности Афганистана.

Также министры обсудили сбитый Ираном украинский самолет рейса PS752 и согласились, что конечной целью усилий должны стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии и их родственников.

Кроме того, Кулеба и Атмар обменялись приглашениями осуществить обмен визитами в удобное для них время.