События

19:09 03.06.2021

Главы МИД Украины и Афганистана впервые с 2008 года провели разговор

2 мин читать
Главы МИД Украины и Афганистана впервые с 2008 года провели разговор

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохаммедом Ханифом Атмаром, это был первый контакт глав украинского и афганской дипломатии с 2008 года.

"Украину и Афганистан объединяют многолетние связи дружбы и взаимного уважения. Украинцы поддерживают афганцев в их стремлениях восстановить мир в стране и построить инклюзивное общество. Пришло время открыть новую страницу двусторонних отношений на благо наших народов ", - приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что глава МИД Афганистана поддержал предложение Кулебы провести в этом году консультации министерств иностранных дел с целью обсуждения практических шагов для развития сотрудничества Украины и Афганистана в политической, торговой, образовательной сферах и в вопросах безопасности.

Министры отметили существование значительных возможностей для участия украинских компаний в реализации инфраструктурных проектов Афганистана, в частности в регионах, пострадавших от вооруженного конфликта.

"В прошлом году товарооборот Украины и Афганистана составил $7,17 млн. Эта цифра совершенно не соответствует потенциалу двух стран. Совместными усилиями должны сделать так, чтобы за несколько лет объемы торговли увеличились в разы ", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины назвал другие приоритетные направления сотрудничества: военно-техническое сотрудничество, обучение афганских студентов в Украине, поставки украинских продуктов питания для обеспечения продовольственной безопасности Афганистана.

Также министры обсудили сбитый Ираном украинский самолет рейса PS752 и согласились, что конечной целью усилий должны стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии и их родственников.

Кроме того, Кулеба и Атмар обменялись приглашениями осуществить обмен визитами в удобное для них время.

Теги: #сша #сотрудничество #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:17 03.06.2021
Зеленский благодарит Байдена за решение о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID-19

Зеленский благодарит Байдена за решение о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID-19

19:07 03.06.2021
Украина вошла в список стран, которым США предоставят вакцины от COVID-19

Украина вошла в список стран, которым США предоставят вакцины от COVID-19

18:20 03.06.2021
Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 призвала Иран выполнить свои обязательства по обеспечению репарации в полном объеме

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 призвала Иран выполнить свои обязательства по обеспечению репарации в полном объеме

13:11 03.06.2021
ЕС и Украина начали кибердиалог – посол

ЕС и Украина начали кибердиалог – посол

10:34 03.06.2021
Украина и Грузия могут договориться о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 - Шмыгаль

Украина и Грузия могут договориться о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 - Шмыгаль

08:58 03.06.2021
На Буковине предотвращен незаконный вывоз из Украины в Румынию культурной ценности

На Буковине предотвращен незаконный вывоз из Украины в Румынию культурной ценности

08:50 03.06.2021
34 481 человек привит против COVID-19 за сутки

34 481 человек привит против COVID-19 за сутки

08:30 03.06.2021
Кулеба пригласил США инвестировать в производство водорода в Украине

Кулеба пригласил США инвестировать в производство водорода в Украине

08:21 03.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2581 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9405 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2581 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9405 человек

07:27 03.06.2021
Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС за минувшие сутки и с начала четверга

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС за минувшие сутки и с начала четверга

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, президент не допустит ослабления уголовной ответственности

ГБР раскрыло в Минэнерго злоупотребления на 1,5 млрд грн, одновременно проходит 47 обысков

Рада возобновила наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

Принудительная посадка самолета в Беларуси представляет угрозу международной безопасности – заявление Рады

Решение о признании лица олигархом принимает СНБО – президентский законопроект

ПОСЛЕДНЕЕ

В одном из детсадов Черновицкой области отравились 29 детей и двое воспитателей – ЦОЗ

Greenpeace предупреждает о возможности крупной экологической катастрофы у побережья Йемена

На должность главы НСЗУ претендуют 13 кандидатов

ВСК по расследованию коррупции в органах ГАСК позитивно оценивает законопроект о реформе госрегулирования в сфере градостроительства

Конгресс местных и региональных властей Украины образован по аналогии с Конгрессом Совета Европы – советник руководителя ОП

Байден 10 июня встретится с Джонсоном, 14 июня - с Эрдоганом

Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, президент не допустит ослабления уголовной ответственности

Пограничники не пустили в Украину российского политтехнолога Шувалова

Глава Госпогранслужбы Украины: мы продолжим наращивать систему охраны границы с Беларусью

Законопроект Зеленского направлен против Порошенко, а настоящих олигархов не ограничивает – "Евросолидарность"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА