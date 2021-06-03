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19:07 03.06.2021

Украина вошла в список стран, которым США предоставят вакцины от COVID-19

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Украина вошла в список стран, которым США предоставят вакцины от COVID-19

Администрация президента США Джо Байдена представила предлагаемый план распределения первых 25 млн доз вакцин от COVID-19, которые в том числе получит Украина.

"Примерно 6 миллионов будут направлены на региональные приоритеты и партнеров-получателей, включая Мексику, Канаду и Республику Корея, Западный берег и сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, а также передовых работников Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении на сайте Белого Дома в четверг.

Указывается, что администрация объявила о своей программе предоставления не менее 80 млн доз вакцины от США к концу июня и о плане для первых 25 миллионов доз вакцины.

Теги: #сша #вакцина #украина #коронавирус
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