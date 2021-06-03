Байден 10 июня встретится с Джонсоном, 14 июня - с Эрдоганом

Джозеф Байден в рамках первой поездки за границу в качестве президента США встретится 10 июня с британским премьером Борисом Джонсоном, а 14 июня - с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Белый дом.

"Президент Байден встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 10 июня, чтобы подтвердить устойчивую прочность особых отношений между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Затем, как и планировалось, Байден примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а также проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Из Соединенного Королевства президент отправится в Брюссель (Бельгия), где примет участие в саммите НАТО 14 июня. (...) Президент также встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения полного спектра двусторонних и региональных вопросов", - поясняет Белый дом.

Кроме того, по данным Белого дома, Байден посетит саммит G7 11-13 июня в Корнуолле, где проведет двусторонние встречи с лидерами стран "Группы семи". 13 июня Байден проведет встречу с королевой Великобритании Елизаветой II.

Сообщается, что 15 июня Байден примет участие в саммите США и ЕС в Брюсселе, который "подчеркнет приверженность США сильному трансатлантическому партнерству, основанному на общих интересах и ценностях". Там же американский президент встретится с королем Бельгии Филиппом и премьером Александром де Кро.

Ранее сообщалось, что затем Байден направится в Женеву, где 16 июня проведет двусторонний саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Там же он встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом и главой МИД Иньяцио Кассисом.