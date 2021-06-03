События

18:44 03.06.2021

Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, президент не допустит ослабления уголовной ответственности

2 мин читать
Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, президент не допустит ослабления уголовной ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ветировать принятый Верховной Радой 3 июня закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование (законопроект № 4651), сообщает Офис президента.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - подчеркнул глава государства.

Отмечается, что  3 июня народные депутаты поддержали инициированный президентом законопроект №4651 в таком виде, что ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере.

В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, во владении членов семьи декларанта, что даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем.

"Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим", - подчеркнул Зеленский.

Также подчеркивается, что поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свобод, однако без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта и не является пропорциональным.

"Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должно быть достаточно суровой и должна предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны нести ответственность по закону", - добавил глава государства.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) призвали президента Зеленского наложить вето на закон о недостоверном декларировании, который Верховная Рада приняла 3 июня.

Как сообщалось, в январе законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс касательно ответственности за декларирование недостоверной информации (№4651) в парламенте зарегистрировал президент Украины Владимир Зеленский.

Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая 2021г. поддержала инициированные президентом изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием.

Теги: #декларирование #вето #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:24 03.06.2021
"Голос" призывает президента ветировать закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

"Голос" призывает президента ветировать закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

14:11 03.06.2021
Рада возобновила наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

Рада возобновила наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

13:01 03.06.2021
Около тысячи объектов "Большого строительства" необходимо достроить до конца 2022 г. – Зеленский

Около тысячи объектов "Большого строительства" необходимо достроить до конца 2022 г. – Зеленский

21:27 02.06.2021
Зеленский утвердил положение о Совете фонда по поддержке образования, науки и спорта

Зеленский утвердил положение о Совете фонда по поддержке образования, науки и спорта

18:00 02.06.2021
Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию на Донбассе

Зеленский обсудил с сенаторами США ситуацию на Донбассе

16:00 01.06.2021
Зеленский внес в парламент законопроект о передаче из Фонда президента в Минздрав 300 млн грн для оснащения центров неонатального скрининга

Зеленский внес в парламент законопроект о передаче из Фонда президента в Минздрав 300 млн грн для оснащения центров неонатального скрининга

10:34 01.06.2021
Зеленский: Германия очень многое сделала для Украины, но мы хотели бы большего

Зеленский: Германия очень многое сделала для Украины, но мы хотели бы большего

10:31 01.06.2021
Усиление влияния России на Беларусь может рассматриваться как риск для Украины – Зеленский

Усиление влияния России на Беларусь может рассматриваться как риск для Украины – Зеленский

10:20 01.06.2021
Зеленский: Украина может иметь "план Б" для обеспечения безопасности до вступления в НАТО

Зеленский: Украина может иметь "план Б" для обеспечения безопасности до вступления в НАТО

10:16 01.06.2021
После запуска "Северного потока – 2" РФ точно отключит Украину от транзита в ЕС, убежден Зеленский

После запуска "Северного потока – 2" РФ точно отключит Украину от транзита в ЕС, убежден Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР раскрыло в Минэнерго злоупотребления на 1,5 млрд грн, одновременно проходит 47 обысков

Рада возобновила наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

Принудительная посадка самолета в Беларуси представляет угрозу международной безопасности – заявление Рады

Решение о признании лица олигархом принимает СНБО – президентский законопроект

Суд разрешил проводить заочно досудебное расследование по делу о захвате Януковичем госвласти – возвращение действия Конституции-1996

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден 10 июня встретится с Джонсоном, 14 июня - с Эрдоганом

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 призвала Иран выполнить свои обязательства по обеспечению репарации в полном объеме

Пограничники не пустили в Украину российского политтехнолога Шувалова

Глава Госпогранслужбы Украины: мы продолжим наращивать систему охраны границы с Беларусью

Законопроект Зеленского направлен против Порошенко, а настоящих олигархов не ограничивает – "Евросолидарность"

ГБР раскрыло в Минэнерго злоупотребления на 1,5 млрд грн, одновременно проходит 47 обысков

В начале недели циклон снова накроет дождями Украину

Министерство обороны обязали отреставрировать дом Сикорского в Киеве

Елизавета II примет Байдена 13 июня в Виндзорском замке

Закон об олигархах будет сигналом поддержки отраслевых инициатив по деолигархизации – министр инфраструктуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА