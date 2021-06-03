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18:20 03.06.2021

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 призвала Иран выполнить свои обязательства по обеспечению репарации в полном объеме

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Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 призвала Иран выполнить свои обязательства по обеспечению репарации в полном объеме

Международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) рейса PS752 опубликовала совместное заявление, в котором призвала Иран выполнить свои обязательства по обеспечению репарации в полном объеме.

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, сегодня (3 июня 2021 г.) направили сообщение о наших претензиях к Исламской Республике Иран в связи со сбиванием самолета рейса 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (PS752). Действия и бездействие Исламской Республики Иран является нарушением международного права. В нашем заявлении отмечается, что нашим государствам, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии, и Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте МИД Украины в четверг

Указывается, что министры выдвинули ряд требований, которые не являются исчерпывающими, среди которых - признание совершения неправомерных действий и полный отчет об обстоятельствах крушения самолета, принесение публичных извинений, возвращение пропавших и украденных личных вещей жертв, заверения в недопущении подобных действий в будущем, обеспечение прозрачности уголовного расследования на принципах верховенства права, а также справедливая компенсация материального и морального ущерба семьям жертв независимо от национальности и в сумме, соответствующей обязательствам Ирана по международному законодательству.

"Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям, которые мы будем проводить добросовестно. Как всегда, мы солидарны с родными и близкими жертв катастрофы, которые до сих пор переживают глубокую потерю", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, в среду и в четверг в Киеве состоялись переговоры по сбитому под Тегераном самолету "Международных авиалиний Украины" (МАУ) рейса PS752.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 МАУ 8 января 2020 года.

В феврале СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.

Теги: #мау #иран #мид
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