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15:24 03.06.2021

"Голос" призывает президента ветировать закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

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"Голос" призывает президента ветировать закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

Депутатская фракция "Голос" призывает президента Украины Владимира Зеленского ветировать принятый Верховной Радой в целом законопроект о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

"Мы обращаемся к президенту с призывом ветировать законопроект и вернуть его на рассмотрение парламента с предложениями, которые исправят неприемлемые нормы принятого закона. Или "Голос" будет вынужден подавать отдельный законопроект для устранения этих дефектов", - отмечается в заявлении политсилы, которое есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

В "Голосе" обращают внимание на поправки, внесtнные в законопроект №4651, которые "существенно ухудшают прозрачность декларирования чиновников".

"Так, проголосованный Радой законопроект частично соответствует заявленным целям, однако мы не можем согласиться с тем, что в положительный в целом законопроект большинство в последний момент "зашило" две токсичные нормы: дало возможность не декларировать имущество членов семьи, если декларант якобы не будет уведомлен о его наличии, а также то, что за непредставление декларации в проголосованный закон не предусматривает лишение свободы, а только ограничение, как было раньше", - акцентируют в "Голосе".

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №4651, предусматривающий лишение свободы за недостоверное декларирование.

Теги: #декларирование #вето #голос #призыв
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