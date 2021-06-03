Министерство обороны обязали отреставрировать дом Сикорского в Киеве

Окружной административный суд Киева обязал Министерство обороны Украины провести консервационные и реставрационные работы в доме Сикорского на ул. Ярославов Вал в центре Киева.

"Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Офиса генерального прокурора об обязательстве заключить охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения - дом всемирно известного авиаконструктора Игоря Сикорского по ул. Ярославов Вал в Киеве. Министерство обороны Украины и ГП "Отель "Казацкий" обязаны осуществить консервационные и реставрационные работы" - сообщается на сайте Офиса генерального прокурора в четверг.

Прокуроры установили, что балансодержатель дома ГП "Отель "Казацкий" и орган управления Министерство обороны Украины уже более 20 лет не принимали меры по сохранению памятника. Объект находится в запущенном состоянии, без защиты и заключенного охранного договора, под угрозой окончательного разрушения и уничтожения

Здание является объектом культурного наследия, поскольку в нем в 1904-1912 гг. жил автор первых многомоторных самолетов и вертолетов Игорь Сикорский.