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14:55 03.06.2021

Министерство обороны обязали отреставрировать дом Сикорского в Киеве

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Министерство обороны обязали отреставрировать дом Сикорского в Киеве

Окружной административный суд Киева обязал Министерство обороны Украины провести консервационные и реставрационные работы в доме Сикорского на ул. Ярославов Вал в центре Киева.

"Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Офиса генерального прокурора об обязательстве заключить охранный договор и привести в надлежащее состояние памятник национального значения - дом всемирно известного авиаконструктора Игоря Сикорского по ул. Ярославов Вал в Киеве. Министерство обороны Украины и ГП "Отель "Казацкий" обязаны осуществить консервационные и реставрационные работы" - сообщается на сайте Офиса генерального прокурора в четверг.

Прокуроры установили, что балансодержатель дома ГП "Отель "Казацкий" и орган управления Министерство обороны Украины уже более 20 лет не принимали меры по сохранению памятника. Объект находится в запущенном состоянии, без защиты и заключенного охранного договора, под угрозой окончательного разрушения и уничтожения

Здание является объектом культурного наследия, поскольку в нем в 1904-1912 гг. жил автор первых многомоторных самолетов и вертолетов Игорь Сикорский.

Теги: #недвижимость #сикорский #дом #реставрация
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