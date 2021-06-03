События

14:46 03.06.2021

Закон об олигархах будет сигналом поддержки отраслевых инициатив по деолигархизации – министр инфраструктуры

1 мин читать
Закон об олигархах будет сигналом поддержки отраслевых инициатив по деолигархизации – министр инфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков расценивает президентский законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" как важный сигнал поддержки отраслевых инициатив по деолигархизации.

"Впервые за 30 лет в Украине есть президент, имеющий политическую волю минимизировать влияние олигархов на политику и государство. Можно годами говорить о том, какое зло олигархи, но законопроект появился именно сейчас. Мы работаем единой командой, для меня как для министра это важный сигнал поддержки наших отраслевых инициатив по деолигархизации", - сказал Кубраков в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он напомнил, что при назначении на должность министра обещал, что "Укрзализныця" больше не будет работать в убыток из-за особых тарифов для определенных грузов. "В ближайшее время мы это реализуем. Мы уже достигли справедливых ставок в порту Южный для перевалки железорудного сырья, и это только начало", - сказал министр.

"Зато бизнес, который работает в пользу экономики и создает рабочие места, должен получать поддержку от государства - единые, прозрачные и понятные правила игры, системная государственная политика, которая будет обеспечивать капитальные инвестиции, а не проедание средств", - подчеркнул Кубраков.

Теги: #законопроект #олигархи #кубраков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:41 03.06.2021
В "Евросолидарности" считают законопроект об олигархах наступлением на политических оппонентов и "зачисткой" медиапространства

В "Евросолидарности" считают законопроект об олигархах наступлением на политических оппонентов и "зачисткой" медиапространства

14:32 03.06.2021
Деолигархизация должна основываться на соблюдении антимонопольного или антитрастового законодательств - нардеп Соболев

Деолигархизация должна основываться на соблюдении антимонопольного или антитрастового законодательств - нардеп Соболев

14:11 03.06.2021
Рада возобновила наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

Рада возобновила наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

13:50 03.06.2021
Рада приняла в целом законопроект о "налоге на Google"

Рада приняла в целом законопроект о "налоге на Google"

12:57 03.06.2021
Законопроект о деолигархизации позволит ликвидировать олигархическую систему в Украине - Подоляк

Законопроект о деолигархизации позволит ликвидировать олигархическую систему в Украине - Подоляк

12:34 03.06.2021
В "Слуге народа" рассчитывают, что законопроект об олигархах в первом чтении примут до парламентских каникул

В "Слуге народа" рассчитывают, что законопроект об олигархах в первом чтении примут до парламентских каникул

11:50 03.06.2021
Законопроект об олигархах вводит новое понятие об электронных СМИ в Интернете

Законопроект об олигархах вводит новое понятие об электронных СМИ в Интернете

11:30 03.06.2021
Нам нужны равные правила игры для всех - Ахметов

Нам нужны равные правила игры для всех - Ахметов

11:11 03.06.2021
Лидер "Голоса" раскритиковал президентский законопроект об олигархах и анонсировал подготовку альтернативного

Лидер "Голоса" раскритиковал президентский законопроект об олигархах и анонсировал подготовку альтернативного

10:27 03.06.2021
Кабмин зарегистрировал в Раде "ресурсный" законопроект

Кабмин зарегистрировал в Раде "ресурсный" законопроект

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР раскрыло в Минэнерго злоупотребления на 1,5 млрд грн, одновременно проходит 47 обысков

Рада возобновила наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

Принудительная посадка самолета в Беларуси представляет угрозу международной безопасности – заявление Рады

Решение о признании лица олигархом принимает СНБО – президентский законопроект

Суд разрешил проводить заочно досудебное расследование по делу о захвате Януковичем госвласти – возвращение действия Конституции-1996

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" призывает президента ветировать закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование

ГБР раскрыло в Минэнерго злоупотребления на 1,5 млрд грн, одновременно проходит 47 обысков

В начале недели циклон снова накроет дождями Украину

Министерство обороны обязали отреставрировать дом Сикорского в Киеве

Елизавета II примет Байдена 13 июня в Виндзорском замке

В Ковельской больнице завершили реконструкцию приемного отделения

Президиум Конгресса местных и региональных властей возглавит президент, заседания будут ежемесячно

"Укрзализныця" подала в суд на НСЗУ из-за невыплат по COVID-пакету

ЕС и Украина начали кибердиалог – посол

Производство 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ начнется в Украине до конца года – Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА