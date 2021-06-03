Закон об олигархах будет сигналом поддержки отраслевых инициатив по деолигархизации – министр инфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков расценивает президентский законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" как важный сигнал поддержки отраслевых инициатив по деолигархизации.

"Впервые за 30 лет в Украине есть президент, имеющий политическую волю минимизировать влияние олигархов на политику и государство. Можно годами говорить о том, какое зло олигархи, но законопроект появился именно сейчас. Мы работаем единой командой, для меня как для министра это важный сигнал поддержки наших отраслевых инициатив по деолигархизации", - сказал Кубраков в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он напомнил, что при назначении на должность министра обещал, что "Укрзализныця" больше не будет работать в убыток из-за особых тарифов для определенных грузов. "В ближайшее время мы это реализуем. Мы уже достигли справедливых ставок в порту Южный для перевалки железорудного сырья, и это только начало", - сказал министр.

"Зато бизнес, который работает в пользу экономики и создает рабочие места, должен получать поддержку от государства - единые, прозрачные и понятные правила игры, системная государственная политика, которая будет обеспечивать капитальные инвестиции, а не проедание средств", - подчеркнул Кубраков.