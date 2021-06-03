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14:48 03.06.2021

Елизавета II примет Байдена 13 июня в Виндзорском замке

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Елизавета II примет Байдена 13 июня в Виндзорском замке

Британская королева Елизавета II примет президента США Джо Байдена и его супругу Джилл, сообщил Твиттер Букингемского дворца.

"Королева встретится с президентом США и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке 13 июня 2021 года", - говорится в заявлении.

Визит в Европу этим летом станет первой поездкой Байдена за границу в качестве президента США. В частности, он посетит саммит НАТО в Брюсселе 14 июня, а также, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Швейцарии.

Планируется, что в Великобритании Байден пробудет 11-13 июня. В частности, он примет участие в саммите G7.

Теги: #елизавета_ii #байден
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