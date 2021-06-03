В "Евросолидарности" считают законопроект об олигархах наступлением на политических оппонентов и "зачисткой" медиапространства

Законопроект об олигархах направлен на борьбу с политическими оппонентами президента и "зачистку" медиапространства, считает народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Законопроект об олигархах направлен на борьбу с политическими оппонентами Зеленского и "зачистку" медиапространства, на введение тотальной цензуры и травли инакомыслящих", - сказала Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Народный депутат убеждена, что украинское законодательство имеет все рычаги для деолигархизации.

"Ведь преступлением является то, каким образом олигархат достигает своих целей: это взятка, подкуп, монополизация отдельных отраслей экономики. Впрочем, мы видим, как некоторые финансово-промышленные группы усилили свое влияние и капитал именно за последние два года. Офис президента Украины полон коррупционными кейсами, начиная с не расследования обвинений в продаже должностей заканчивая усилением монополий отдельных бизнесменов и внеконкурсными назначениями близких к власти людей", - отметила народный депутат.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" в среду, он был зарегистрирован под №5599. Его текст был опубликован на сайте парламента в четверг.