Деолигархизация должна основываться на соблюдении антимонопольного или антитрастового законодательств - нардеп Соболев

Борьба государства с лицами, признанными олигархами, должна основываться на соблюдении антимонопольного или антитрастового законодательства, а также на урегулировании вопросов, связанных со сверхприбылью, считает заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Я вижу суть борьбы с олигархами в двух моментах. Во-первых, это то, что в Соединённых Штатах называлось антитрастовым законодательством, когда фактически принудительно разбивались монополии, созданные искусственным путем, а вместо этого создавались реальные условия для конкуренции. К сожалению, я не нашел в предложенном законопроекте ни единой новеллы, дающей дополнительные возможности для Антимонопольного комитета этим пользоваться. С другой стороны, если мы проанализируем даже действующее антимонопольное законодательство, то оно даёт такую возможность. Почему Антимонопольный комитет это не реализует - это уже другой вопрос", - сказал Соболев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Во-вторых, подчеркнул парламентарий, борьба с олигархами должна быть направлена на урегулирование вопросов, связанных со сверхприбылью.

"Она сейчас образовывается, прежде всего, в офшорных и полуофшорных юрисдикциях. И законопроект президента никаких изменений касательно этого не вносит. Поэтому возникает вопрос, это борьба с олигархами или с политическими оппонентами под видом борьбы с олигархами", - объяснил Соболев.

При этом он считает, что предложенное в президентском законопроекте определение понятия "олигарх", возможно, и охватывает некоторые ключевые признаки, но вместе с тем необходимо усовершенствовать законопроект ко второму чтению или же разработать альтернативный.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховую Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" в среду, он был зарегистрирован под №5599. Его текст был опубликован на сайте парламента в четверг.