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13:40 03.06.2021

Президиум Конгресса местных и региональных властей возглавит президент, заседания будут ежемесячно

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Президиум Конгресса местных и региональных властей возглавит президент, заседания будут ежемесячно

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Конгресс местных и региональных властей Украины станет наибольшей в стране площадкой, где будут рассматриваться и решаться проблемы региональных органов власти.

"Конгресс – это мощный инструмент решения ключевых проблем в деятельности местного саморегулирования. Мы считаем, что он станет наибольшей площадкой в Украине в ближайшее время для решения насущных проблем и деятельности органов местного самоуправления, их сообществ и ассоциаций", - заявил Ермак, выступая на заседании Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины в Хмельницком в четверг.

По словам Ермака, в скором времени "начнет работать президиум Конгресса, который будет возглавлять президент и который будет собираться ежемесячно".

"Ежемесячно позиция и мысли представителей громад от маленьких городов до городов-миллионников будет услышана и обработана должностными лицами страны. Ни один из вопросов, который будет подниматься членами обеих палат Конгресса, не останется без внимания ни Конгресса, ни Офиса президента", - заверил он.

Теги: #конгресс #ермак #регионы
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