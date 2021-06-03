"Укрзализныця" подала в суд на НСЗУ из-за невыплат по COVID-пакету

АО "Укрзализныця" (УЗ) подало в суд на Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) из-за невыплат по COVID-пакету.

Как сообщил Центр здравоохранения УЗ на странице в Facebook в четверг, по состоянию на начало июня задолженность НСЗУ перед компанией составляет 19 млн грн.

"Не оплачены средства за оказанные услуги больницами за март, апрель, май. Тем самым работники и медицинский персонал, которые, рискуя жизнью, добросовестно выполняли свои обязанности, не могут получить дополнительную оплату, которая им принадлежат по праву", - говорится в сообщении.

По данным центра, с ноября 2020 года больницы УЗ пролечили 2,428 тыс. больных COVID-19.