Законопроект о деолигархизации позволит ликвидировать олигархическую систему в Украине - Подоляк

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации позволит ликвидировать олигархическую систему в стране, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"В результате законодательной инициативы президента (о деолигархизации – ИФ) в комплексе с другими инструментами олигархическая система будет ликвидирована", - сказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, олигархи и связанные с ними лица долгое время шантажировали государство и "выбивали" для себя общественные ресурсы.

"Теперь всё это будет заблокировано. А если кто-то из олигархов или политиков, привыкших работать на олигархов, будет противодействовать этому, то получит от государства очень жёсткий ответ. Разумеется, не сразу и не в полном объёме. Потому что сегодня заложен только первый кирпич новой системы отношений", - добавил он.

Советник руководителя Офиса президента также отметил, что дальше предстоит отработать логистику законопроекта, внести соответствующие изменения в другие нормативные акты, принять ещё несколько важных и связанных с тематикой деолигархизации законов.