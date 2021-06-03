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12:14 03.06.2021

Производство 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ начнется в Украине до конца года – Минобороны

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Производство 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ начнется в Украине до конца года – Минобороны

Решение о принятии на вооружение и дальнейшее серийное производство на базе украинских предприятий 30-мм гранатометных выстрелов ВОГ-17В и ВОГ-17ИН для автоматического гранатомета типа АГС-17 украинского производства будет принято в текущем году по итогам их испытаний, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Как сообщается на сайте ведомства в четверг, испытания этих выстрелов ведутся в настоящее время по заказу Министерства обороны Украины.

Ожидается, что их производство будет происходить из комплектующих отечественного производства и отдельных материалов производства химической промышленности одного из государств-членов НАТО.

"Мы стремимся добиться снижения критической зависимости от импортных боеприпасов. Это - элемент независимости нашего оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства. Для этого, кроме производства ВОГов, оборонное ведомство прорабатывает в том числе вопросы налаживания мощностей ремонта боеприпасов. У нас для этого есть склады, технический персонал, документация, уже строятся производственные цеха. Снижение зависимости от конъюнктурных внешних рыночных и других условий, расчет на собственные силы, безопасность производства боеприпасов - это залог боеспособности ВС Украины", - сказал Таран.

Теги: #вог #производство #выстрелы
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