События

11:59 03.06.2021

В Украине ожидается небольшое потепление, дожди - только на востоке и юго-востоке

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В Украине ожидается небольшое потепление, дожди - только на востоке и юго-востоке

В ближайшие сутки, 4 июня, на юго-востоке и востоке Украины сохранится прохладная погода с дождями, хотя их интенсивность уменьшится; на остальной территории ожидается умеренно-теплая и практически без осадков погода, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму пройдет кратковременный дождь, местами гроза; температура ночью 9-14°, днем 13-18°. На остальной территории - без осадков; температура ночью 7-12°, днем 17-22°. Ветер в стране северный, северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 июня самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,9 градусов тепла в 1901 году, самая низкая ночью – на отметке 4,3 градусов выше ноля в 1933 году.

В субботу, 5 июня, в восточных и Запорожской областях пройдет небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°, на Закарпатье до 24°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

3 июня на 9.00 температура воды в Черном море была 14-18°, в Азовском море 17-21°, в Днепре в пределах Киева 17°.

Теги: #погода #прогноз
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