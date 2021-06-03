МИД назвало документы, необходимые украинцам для въезда в Турцию с 4 июня

Гражданам Украины для въезда в Турцию с 4 июня необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, либо экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, либо документ о полной вакцинации от коронавируса, либо документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"При пересечении границы граждане Украины должны предъявить: отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда; или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда; или документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда; или документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев", - рассказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов.

"Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке", - пояснил спикер.

Николенко добавил, что транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств.

По его словам, кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы иностранцы, в том числе украинцы, должны заполнить электронную форму Министерства здравоохранения Турции (register.health.gov.tr) и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы - в электронном или бумажном виде.

"Напоминаем также о необходимости иметь медицинский страховой полис на период пребывания на территории Турции. Посольство и консульства Украины готовы оказывать максимальное содействие нашим гражданам, чтобы их пребывание в Турции было максимально комфортным и безопасным", - подчеркнул спикер МИД Украины.

Николенко напомнил, что 4 июня вступают в силу новые правила въезда иностранцев в Турцию. Нововведения имеют целью противодействовать распространению COVID-19 извне на фоне постепенного ослабления ограничительных мер внутри страны. Изменения будут распространяться на всех посетителей из других стран, включая Украину.