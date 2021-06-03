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11:40 03.06.2021

"Укрзализныця" с 10 июня запускает два поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск

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"Укрзализныця" с 10 июня запускает два поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 10 июня запускает поезда №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, указанные поезда будут курсировать по парным числам, обратно - по непарным.

Отправление из Днепра будет в 22:50, прибытие в Бердянск в 08:23; отправление из Кривого Рога в 21:20, прибытие в Бердянск - в 08:23.

Как сообщалось, "Укрзализныця" (УЗ) с июня также запускает поезда из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска в Геническ (Херсонская обл.).

Теги: #транспорт #бердянск #укрзализныця #поезда
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