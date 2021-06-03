Принудительная посадка самолета в Беларуси представляет угрозу международной безопасности – заявление Рады

Верховная Рада приняла заявление относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, признав такие действия белорусских властей угрозой международной безопасности.

Принятие соответствующего проекта постановления №5597 поддержали 280 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

"Совершением этого принудительного акта посадки пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта", – отмечается в заявлении.

Украинские парламентарии призвали Международную организацию гражданской авиации безотлагательно провести расследование этого неприемлемого акта с соответствующими последствиями для тех, кто его совершил.

Верховная Рада Украины решительно осуждает действия власти Республики Беларусь в связи с принудительной посадкой пассажирского компании Ryanair и задержанием основателя крупнейшего оппозиционного белорусского телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича. Украинские парламентарии считают, что это является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси.

Верховная Рада призывала белорусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, остановить беспредел и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси по отношению к содержащимся под стражей гражданам Беларуси, а также гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

Рада подтверждает полную солидарность с международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского Союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с Республикой Беларусь.

Парламент также полностью поддерживает действия правительства Украины, которое с целью обеспечения безопасности гражданской авиации и общества одним из первых среди европейских государств ввело запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь с 26 мая 2021 года и усилило "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний с 28 мая 2021 года.

Как сообщалось, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, для его сопровождения по поручению Лукашенко в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.