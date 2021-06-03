Украина и Грузия могут договориться о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Украина и Грузия намерены в ближайшее время договориться о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19.

"Важной стала договоренность о подписании в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19", - сказал Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в четверг в Тбилиси.

Премьер подчеркнул, что это должно максимально упростить пересечение границы гражданами стран.